Sinop'ta Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

Sinop'un Gerze ilçesinde sahilin engebeli kısmında mahsur kalan Celal Bayrak, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bayrak'ın sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.