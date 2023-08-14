Sinop'ta Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı
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Sinop'un Gerze ilçesinde sahilin engebeli kısmında mahsur kalan Celal Bayrak, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bayrak'ın sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.
Sinop'un Gerze ilçesinde sahilin engebeli kısmında mahsur kalan kişiyi, polis ve itfaiye ekipleri kurtardı.
Celal Bayrak (88), akşam saatlerinde yürüyüş yaptığı sahil yolundan çıktığı engebeli Şahin Tepesi mevkisinde mahsur kaldı.
Bunu gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Celal Bayrak'ın sağlık durumunun iyi olduğunu, yorgun düştüğünü belirledi.
Bir polis memuru yaşlı adamı sırtında taşıyarak sağlık ekiplerinin bulunduğu yol kenarına getirdi.
Kontrol amaçlı Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayrak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.