Sinop'ta LPG Yüklü Tanker Devrildi
Sinop'un Türkeli ilçesinde plakası belirlenemeyen LPG yüklü tanker, Ayaz köyü mevkisinde yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kazada tanker, yapılan çalışmaların ardından vinç yardımıyla kaldırıldı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde LPG yüklü tanker devrildi.
Volkan Özen'in kullandığı plakası belirlenemeyen LPG yüklü tanker, Ayaz köyü mevkisinde yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.
İhbar üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralananın olmadığı kazada tanker, yapılan çalışmaların ardından vinç yardımıyla bulunduğu yerden alındı.