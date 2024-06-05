Sinop'ta Lakerda Üretim Tesisi İçin Çalışmalar Yürütülüyor

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verilen Sinop'un yöresel lezzetlerinden lakerda (tuzlu balık) için kentte üretim tesisi yapılması için çalışma yürütülüyor.

Kentte, balıkçılar tarafından avlanan iri palamutlardan yapılan lakerdanın Türk mutfağının yanı sıra Avrupa mutfağında da yer alması için çalışma yürütülüyor.

Daha önce TÜRKPATENT tarafından tescil edilerek coğrafi işaret belgesi verilen ürünün AB coğrafi işaret belgesi alabilmesi için de AB Coğrafi İşaret Komisyonuna başvuru yapıldı.

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından yapılan başvurunun bu yıl içinde sonuçlanması bekleniyor.

Sinop TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salim Akbaş, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de su ürünleri alanında tescil edilen ilk ürünün lakerda olduğunu söyledi.

Tescilin ardından lakerdanın ulusal ve uluslararası alanda bilinirliğinin arttığını vurgulayan Akbaş, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) desteğiyle yürütülen 2024 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı ile lakerdanın AB tarafından tescillenmesi için yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindiğini dile getirdi.

Bir ürünün coğrafi işaret alarak tescil edilmesinin çok önemli olduğunu ancak devamında yapılacak çalışmaların da önem arz ettiğine dikkati çeken Akbaş, şunları kaydetti:

"Bizim coğrafi işaret sürecine yaklaşımımız bütüncüldür ve ürünü hak ettiği noktaya taşıyana kadar devam eder. Bu sebeple Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kalkınma ajansları ile iş birliğinde yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na lakerda projemizle başvurmak için bir süredir yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Projemizin başarılı bulunması durumunda bu yıl Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Sinop Su Ürünleri İşleme Tesisi içinde 'Sinop lakerdası üretim tesisi' kuracağız. Hayata geçireceğimiz bu tesiste üreteceğimiz lakerdayı da ülkemizin en önemli market zincirlerinin raflarında görmek en büyük amaçlarımızdan bir tanesi."

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ise Türkiye'de AB coğrafi işareti alan 21 ürün bulunduğunu anımsattı.

Lakerdanın AB tarafından tescil edilmesiyle su ürünleri alanında coğrafi işaretli ilk ürün olacağını anlatan Genç, şunları söyledi:

"Gerek coğrafi işaret, gerekse AB coğrafi işareti tescili almak elbette kıymetli bir kazanım ancak sonuç değil, bir başlangıç. Ürünümüze esas değer oluşturacak destekleyici faaliyetler kurgulanmadığı sürece tek başına coğrafi işaret sahibi olmak da bizleri kurtarmayacak. Bu noktada teknik destek projemizin alt bileşeni olarak AB tescili yanında ürünün pazarlamasına katma değer yaratacak ambalaj ve sunum tasarımına yönelik danışmanlık alımı faaliyetlerini de projemize eklemiş olduk."

Konuşmaların ardından Sinop TSO ile KUZKA arasında Sinop lakerdasının Avrupa Birliği Coğrafi İşareti başvuru danışmanlığı sözleşmesi imzalandı.