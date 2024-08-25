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Sinop'ta kuvvetli yağış uyarısı

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AFAD, Sinop'ta kuvvetli sağanak yağışın beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar sel, su baskını ve heyelana karşı dikkatli olmalı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün gece saatlerine kadar Sinop'un doğusundan başlayarak kuvvetli sağanak yağışın beklendiğini, vatandaşların sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışına karşı dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 25 Ağustos Pazar günü, gece saatlerine kadar Sinop'un doğu ilçelerinden başlayarak zamanla il genelinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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