Sinop'ta kuru yük gemisinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi Samsun'a getirildi Güncel Haberler Sinop açıklarında bir gemide çıkan yangında yaralanan 3 kişi, Samsun'a getirildi. Sinop açıklarında bir gemide çıkan yangında yaralanan 3 kişi, Samsun'a getirildi. Bozburun mevkisi açıklarında Panama bandıralı "Beata Alfa" isimli kuru yük gemisinde çıkan yangında kurtarılan mürettebattan 16 kişi, Sinop Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3'ü, burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla kara yoluyla Samsun'a sevk edildi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Servisi'ne getirilen yaralılar, tedavi altına alındı. Güncel Kaynak: AA / İlyas Gün Devlet Hastanesi Panama Samsun Sinop Güncel Haberler

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