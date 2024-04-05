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Sinop'ta Kumar Operasyonunda 13 Kişiye Para Cezası

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Sinop'ta düzenlenen kumar operasyonunda 13 kişiye toplam 126 bin 383 lira para cezası verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinde kumar oynatıldığı tespit edilen iki iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerlerinde yapılan aramada 22 bin 555 lira, 150 avro ve iskambil kağıtları ele geçirildi.

Kumar oynadıkları belirlenen 13 kişiye toplam 126 bin 383 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Sinop Ceza Suç Polis Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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