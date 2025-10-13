Sinop'ta Köy Yolları İçin Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor

Sinop İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, 2025 yılı içinde il genelinde 260 kilometre köy yolunun asfaltlandığını, köy yollarında asfaltlama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yaman, AA muhabirine yapığı açıklamada, havaların iyi gitmesi durumunda asfaltlama çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini kaydetti.

Kış sezonu hazırlık çalışmalarına şimdiden başlandığını belirten Yaman, şunları söyledi;

"Araç filosunu genişlettik. İlk etapta başta greyder, kamyon ve kepçe olmak üzere 15 araç daha filomuza katıldı. Bu araçlar köylerin altyapısı, Asfalt ve sıkıntılı olan yollarda hizmet verecek. Bu kapsamda vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir yola kavuşması için çalışıyoruz. Dolayısıyla kış sezonuna yaklaştığımız şu günlerde oluşabilecek şiddetli yağışların etkisini en aza indirmek ve vatandaşlarımızın bundan zarar görmemesini hedefliyoruz. Bu kapsamda hem makine parkı hem de personel olarak kış sezonuna hazırız."

İl genelinde 464 köyün bulunduğunu hatırlatan Yaman, "Sinop'un coğrafyasından dolayı dağlık, dalgalı, yüksek ve eğimli olması nedeniyle malzeme tutmayan yollar da bulunuyor. Bu nedenle ulaşım zorlukları ve aşırı yağışlar iş konusunda aksamalara neden olurken, İl Özel İdaresi tarafından yerinde çeşitli tedbirler alınarak anında müdahale ediliyor. Ayrıca 11 Ağustos 2021 yılında Ayancık ve Türkeli'nde yaşanan sel felaketinin ardından hem yol çalışmaları hem de dere ıslah çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Çalışmaların bu bölgede yüzde 80'lik bölümünün tamamlandığını söyleyebiliriz." dedi.

Öte yandan yol ve asfalt çalışmalarının yanı sıra bu yıl havaların yağışsız geçmesi nedeniyle köylerde su sorunun yaşandığını da dile getiren Yaman, "Bu yıl yağışların az olması ve yeraltı su kaynaklarının da çekilmesi dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde ve ilimizde de su konusunda sıkıntılar yaşadık. Özellikle hatlarda yaşanan sıkıntılar ve boru değişimleri için Sinop Erfelek hattı için 7 milyon liralık bir kaynak desteği sağladık. Bu kapsamda eksik ve yapılması gereken hatları ivedilikle yapmayı öncelikli olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.