Sinop'ta kışın tuzlanan palamutlar tezgahları süslüyor - Haberler

Karadeniz'de balık sezonunda avlanarak kavanozlara konulan palamut, Sinop'ta balıkçılar tarafından tezgahlarda satışa sunuldu.

Geride kalan av sezonunda kentte balıkçılarca avlanan ve yazın tüketilmek üzere tuzlanan palamutlar, balıkçı tezgahlarını süslüyor.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine, "Lakerda" olarak da bilinen tuzlu balıkların özellikle Karadeniz Bölgesi'nde bolca tüketildiğini söyledi.

Sezonunda tuzladıkları palamutların kavanozlarda satışa sunulduğunu vurgulayan Gündoğdu, "Geride kalan sezonda maalesef palamut pek bol olmadı. Buna rağmen tuzlu balıklarımızı yapabildik. Şimdi yaz aylarıyla birlikte tezgahlarımızda satışa sunduk. Şu an kavanozu 400 liradan alıcı buluyor." diye konuştu.

Gündoğdu, talepler üzerine ülkenin farklı kentlerine de tuzlu balık gönderdiklerini kaydetti.

Sinop'ta tezgahlarda tuzlu palamutların yanı sıra barbunya ve istavrit gibi balıklar da yer alıyor.