Sinop'ta kırmızı ışıkta meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Sinop'ta kamyonun kırmızı ışıkta önündeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sinop'ta kamyonun kırmızı ışıkta önündeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.00 saatlerinde Sinop Atatürk Devlet Hastanesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 VB 755 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Kılıç, kırmızı ışıkta durduğu anda arkasında bulunan 57 ABF 915 plakalı kamyon sürücüsü Fatih Kaplan, iddiaya göre gözünü güneş alması sonucu ışığın yeşil yandığını düşünerek gaza bastı. Kaplan, önünde bulunan 41 VB 755 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpma sonucu öndeki araçta bulunan Medine Kılıç yaralandı. Yaralı Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP