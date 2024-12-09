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Sinop'ta Kırlangıç Balığı Avı Artıyor

Sinop'ta Kırlangıç Balığı Avı Artıyor
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Sinop'ta lezzeti ile ünlü kırlangıç balığı, bu sezon balıkçıların ağlarına daha sık takılmaya başladı. Balıkçılar, kırlangıç balığının restoranlar tarafından yoğun talep gördüğünü belirtti. Kentte kırlangıç balığının kilogramı 400 liradan satılıyor.

Sinop'ta lezzetiyle bilinen kırlangıç balığının ağlara sık takılması balıkçıları memnun ediyor.

Çorba, köfte ve yahni şeklinde de tüketilebildiği için daha çok restoranlar tarafından tercih edilen kırlangıç balığı, kentte tezgahları süslüyor.

Balıkçılar tarafından Karadeniz'de avlanan kırlangıç balıklarının ağırlıkları 5 kilogramı buluyor.

Sinop Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, kırlangıç balığının görünüşü ve lezzetiyle diğer balık türlerinden farklı olduğunu söyledi.

Görünüşüyle bir kuşu andıran balığın ağlara bu sezon eskiye oranla biraz daha sık takılmaya başladığını vurgulayan Ünlü, sürdürülebilir avcılık için bunun önemli olduğunu dile getirdi.

Ünlü, söz konusu balığın daha çok büyük restoranlar tarafından satın alındığını belirterek, "Bu balığımızın Karadeniz'de olması ve ağlara takılması bizim adımıza memnuniyet verici." dedi.

Kentte kırlangıç balığının kilogramı 400 liradan satışa sunuluyor.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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