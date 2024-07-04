Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta Kestane Hasadı İçin İyi Haber

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Erfelek ilçesinde bu yıl kestane hasadının iyi geçmesi bekleniyor. Geçen yıl yaşanan olumsuz hava şartları ve gal arısı zararlısının etkisiyle kestane üretimi düşmüştü. Ancak bu yıl iyi giden mevsim şartları üreticileri umutlandırdı.

Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Sinop'un Erfelek ilçesinde bu yıl olumlu mevsim şartları sayesinde iyi bir hasat dönemi geçirilmesi bekleniyor.

Önceki yıllarda ortalama 400 ton olan kestane rekoltesi, gal arısı zararlısının etkili olmaya başlamasıyla son 4 yılda azaldı.

Özellikle geçen yıl bölgede yaşanan olumsuz hava şartları ve gal arısı nedeniyle büyük rekolte kaybı yaşanan kestanede bu yıl iyi giden mevsim şartları, eylül ayındaki hasat sezonu öncesi üreticileri umutlandırdı.

Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, AA muhabirine, 2023 yılının kestane üretimi açısından olağanüstü kötü geçtiğini söyledi.

Geçen yıl olumsuz geçen mevsimin yanına gal arısı zararlısının da eklenmesiyle kestane üretiminin yok denebilecek seviyeye gerilediğine işaret eden Koca, bu yıl ise ağaçlarda görülen çiçeklenmenin kendilerini umutlandırdığını dile getirdi.

Rekolte konusunda henüz bir rakam veremediklerini ancak verimin geçen yıla oranla daha iyi noktalarda olacağını öngördüklerini vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

"2023 yılında Erfelek'te bütün kestane ağaçlarını gal arısı sarmış durumdaydı. Beklenmedik şekilde doğal süreç de buna katkı sağladı ve geçen sene yüzde 95'e yakın verim düşüklüğü oldu. Bu sene de aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorduk ama şu anda kestanelerde iyileşme var. Çok güzel şekilde çiçek açtı kestaneler. Yavaş yavaş da kestane oluşumları başladı. Bu sene geçmiş yıllar kadar olmasa da yine de kestanemizin olacağını düşünüyoruz. Vatandaşa kestane satabileceğiz bu bölgeden. Yani beklentimiz, umudumuz var kestaneyle ilgili."

Gal arısı zararlısıyla mücadele çalışmaları da sürüyor

Üreticiler olarak geçen yılı unutmak istediklerine dikkati çeken Koca, "Geçen sene tadına bile bakamadık diyebilirim. Bu bölgede her taraf kestane ağaçlarıyla dolu ama kestane hiç olmadı. Kozalak yaptı ama içleri dolmadı. Enteresan bir durum oldu." dedi.

Koca, bölgeye gal arısı zararlısıyla mücadele için Orman Bölge Müdürlüğünce "torymus sinensis" isimli avcı böceklerin salımının da devam ettiğini anlatarak, sözlerini, "7 yıl içinde bu böceklerin bölgeye tamamen hakim olmasını bekliyoruz. Şu an bu böcekler ürüyor. Orman teşkilatı da sayılarını artırarak salmaya devam ediyor. Gelecekten umutluyuz." diye tamamladı.

Kaynak: AA / Güncel

Erfelek Sinop Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış

Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış

 Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket

Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket

 Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız

Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız

Bakmadan Geçme

Brawl Stars mega kutular ne zaman gelecek? Brawl Stars bakım molası bitti mi? BİM 5 Temmuz Cuma aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? BİM AKTÜEL KATALOGU Semih Yalçın kimdir? Semih Yalçın kaç yaşında ve nereli? Semih Yalçın'ın biyografisi! İzzet Ulvi Yönter kimdir? İzzet Ulvi Yönter kaç yaşında ve nereli? İzzet Ulvi Yönter'in biyografisi! Olcay Kılavuz kimdir? Olcay Kılavuz kaç yaşında, nereli? Olcay Kılavuz hayatı ve kariyeri! Ahmet Yiğit Yıldırım kimdir? Ahmet Yiğit Yıldırım kaç yaşında, nereli? Ahmet Yiğit Yıldırım hayatı ve kariyeri! Ayşe Ateş 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi! Ayşe Ateş'in ismini verdiği kişiler kim? Güneş lekelerine ne iyi gelir? Güneş lekesi en hızlı nasıl geçer? Yüzdeki kahverengi güneş lekeleri nasıl geçer? GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (4 Temmuz) dolar ne kadar oldu? Türkiye- Hollanda maçının hakemi kim? Türkiye- Hollanda maçının hakemi Clement Turpin nereli? KASTAMONU YANGIN SON DAKİKA! Kastamonu orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? Kastamonu'da orman yangını nerede çıktı? Portekiz- Fransa maçı ne zaman? EURO 2024 Portekiz- Fransa maçı saat kaçta, nerede? Haliç Köprüsü kapalı mı, neden kapalı? Haliç Köprüsü ne zaman açılacak? İspanya- Almanya maçı ne zaman? EURO 2024 İspanya- Almanya maçı saat kaçta, nerede? Karbon ayak izi ne demek? Karbon ayak izi vergisi nedir, kimler öder?
380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler

380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title