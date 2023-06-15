Sinop'ta kentsel dönüşüm mağduriyeti: Evler ipotekli çıktı

MUSTAFA USTA

Sinop'ta evlerini kentsel dönüşüm kapsamında müteahhide veren Seçil Akdemir, evlerde ipotek çıkması nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, "Bize verilen tapunun ipotek değeri 400 bin liraydı. Benim o günden bugüne koşturmadığım, kapısını çalmadığım hiçbir makam mevki kalmadı ama hiçbir sonuç elde edemiyorum" dedi.

Sinop'ta evini kentsel dönüşüm ile yenileme hayali kuran Seçil Akdemir ve ailesi 2018 yılında bir müteahhit ile anlaştı. İddialara göre, müteahhitlik yapan Y. Ü., Akdemir ailesinin arsasına daireler yaptı. Söz konusu evler yapılırken, evlerin üzerine ipotek karşılığında bankalardan kredi çekildi. Evini üzerine almak isteyen Akdemir ailesi, evin üzerinde ipotek olduğunu ve üzerine yüklü miktarda kredi kullanıldığını öğrendi. Seçil Akdemir, yaşadıkları mağduriyeti şöyle anlattı:

"TAPU DEVRİNİ BİLE YAPMADAN GELİRİ CEBİNE KOYUYOR"

"2018 Şubat ayında kentsel dönüşüm kapsamında ailem bir müteahhit ile anlaşıyor. Binanın yıkımına başlanıyor. Sonrasında 14 dairelik binanın yerine 34 dairelik bir bina yapılıyor. Annem ve babam da yapılan daireleri sevmiyorlar. Müteahhitten rica ediyorlar. 'Sen burayı bizim için sat, biz buranın geliriyle başka bir yerden ev alalım' diyorlar. Müteahhit de buranın tapu devrini bile yapmadan oradan elde ettiği geliri kendi cebine koyuyor. Başka bir yerde arsasında yeni bir bina yapacağını ve oradan daire vereceğini söylüyor. Sonra da yurt dışına kaçıyor. O arada babam vefat ediyor. Sonra biz suç duyurusunda bulunduk. Savcılık o zamanki şartlarda korona nedeniyle bizim yüzümüzü bile görmeden ifademizi kalemle aldırıyor. Yaklaşık 10 gün sonra takipsizlik veriliyor. Biz elimizde kanıtların yetersiz olduğuna kanaat getiriyoruz. Takipsizliğin peşinden anlaştığımız müteahhidin yanında çalışan kişiler bizi tapu dairesine çağırıyorlar. Orada bize ipotekli tapuları veriyorlar ama bildiğim kadarıyla ipoteksiz tapu verdikleri kişiler de var.

"FARKLI ÜLKELERİN KODLARIYLA BENİ ARAYIP HAKARET VE TEHDİT EDİYOR"

İpotekli tapuları ensesi kalın olmayan insanlara verdikten sonra savcılık ilk takipsizlik kararını hukuki bir ihtilaf olduğunu düşündükleri için verdiklerini, kararın yanlış olduğunu ve tekrar suç duyurusunda bulunabileceğimizi söylüyor. Tekrar adliyeye gidip suç duyurusunda bulunuyoruz. Bize verilen tapunun ipotek değeri 400 bin liraydı. Benim o günden bugüne koşturmadığım, kapısını çalmadığım hiçbir makam mevki kalmadı ama hiçbir sonuç elde edemiyorum. Hatta bu şahıs yurt dışında farklı farklı numaralardan, farklı ülkelerin kodlarıyla beni arayıp hakaret ve tehdit ediyor. Daha sonra da engelliyor. Ben burada yanılarak ya da isteyerek, istemeyerek bir şey yapsam devlet hemen tepemize çöker. Bu adam gayet rahat geziyor. Bildiğim kadarıyla Fas'ta iş kurmuş. Ben artık gerçekten yoruldum. Devletten beklentim bu adam kimi mağdur ettiyse, mağduriyetlerinin haklarını versin. Artık gerçekten yeter. Elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Mağduruz. Benden daha çok annem mağdur. 73 yaşında. Kronik bir sürü hastalığı olan bir insan. Bu sorunlardan dolayı babamın vefatını bile yaşayamadı. Artık bir şey yapılsın."