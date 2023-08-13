Sinop'ta Kaza Yapan Otomobilin Sürücüsü Kaçtı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü aracını bırakarak kaçtı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü arıyor.
Sinop'un Boyabat ilçesinde kaza yapan otomobilin sürücüsü, aracını bırakarak kaçtı.
Adnan Menderes Bulvarı Çamlıca Mahallesi mevkisinde gece saatlerinde 52 AAF 814 plakalı otomobil kaldırımdaki ağaca çarptıktan sonra yola devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri sürücünün kaçtığını belirledi.
Çarpmanın etkisi ile yola devrilen ağaç ve otomobil yoldan kaldırılarak trafik akışı çift şeritten yeniden sağlandı.
Sahibinin A.K, olduğu tespit edilen aracın kaçan sürücüsü aranıyor.
Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel