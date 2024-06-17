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Sinop'ta kaza: 3 kişi yaralandı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D.Ç'nin kullandığı 34 VU 4084 plakalı hafif ticari araç, Boyabat-Durağan kara yolunun 30'uncu kilometresinde, aynı yönde seyreden T.Y. idaresindeki 57 AAP 524 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden D.Ç. ile diğer araçta bulunan D.A. ve K.A.Y. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Durağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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