Sinop'ta kavşakta kaza: Sürücü hayatını kaybetti
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Sinop-Gerze-Boyabat kavşağında meydana gelen kazada, bir otomobil bariyere çarptı ve sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Ceset, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sinop'ta kavşaktan dönmeye çalışan otomobilin bariyere saplandığı kazada sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 12.15'te Sinop-Gerze- Boyabat kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Kurt'un kullandığı 05 LH 856 plakalı otomobil, Sinop-Gerze-Boyabat kavşağından dönmeye çalışırken bariyere çarptı. Bariyere saplanan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Ceset, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel