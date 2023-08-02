Sinop'ta kavşakta kaza: Sürücü hayatını kaybetti

Sinop-Gerze-Boyabat kavşağında meydana gelen kazada, bir otomobil bariyere çarptı ve sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Ceset, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.