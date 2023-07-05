Sinop'ta kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti

Sinop'un Tersane mevkisinde iki grup arasında çıkan kavgada Deniz A. bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın nedeni henüz belirlenemedi. Polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sinop'ta iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Kent merkezi Tersane mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Deniz A. bıçaklanarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Deniz A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı. ???????