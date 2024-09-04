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Sinop'ta Katı Atık Tesisi'nde Bulunan Bebek Cesediyle İlgili Gözaltına Alınan Anne Serbest Bırakıldı

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Sinop'ta, katı atık bertaraf tesisinde bulunan yeni doğmuş bebek cesedi ile ilgili gözaltına alınan anne, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bebeğin kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.

Sinop'ta, katı atık bertaraf tesisinde bulunan yeni doğmuş bebek cesedi ile ilgili gözaltına alınan anne, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Katı atık bertaraf tesisinde bebek cesedi bulunmasının ardından Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, çocuğun annesi olduğu tespit edilen N.A'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bebeğin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Sinop Belediyesine ait Hacıoğlu köyündeki katı atık bertaraf tesisinde dün, çöp ayrıştırma işlemi yapan çalışanlar havluya sarılı bebek cesedi fark etmişti. Jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede bebeğin yeni doğmuş olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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