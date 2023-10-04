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Sinop'ta Katı Atık Ön İşlem Tesisi Hizmete Girecek

Sinop Sahil Belediyeleri Birliği tarafından İller Bankasının desteğiyle kurulan Katı Atık Ön İşlem Tesisi'nin kısa süre içinde hizmete gireceği bildirildi. Test işlemlerinin tamamlanmasının ardından tesis, Sinop'un merkez ilçesi ve diğer ilçelere hizmet verecek.