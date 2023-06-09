Sinop'ta kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 4 kişi tutuklandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs suçuna karıştığı iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı. İlçe merkezinde Ömürcan E. ile A.K, M.K, H.K. ve İ.M. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda darbedilen Ömürcan E, ağır yaralandı.