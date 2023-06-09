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Sinop'ta kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 4 kişi tutuklandı

Sinop'ta kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 4 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs suçuna karıştığı iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı. İlçe merkezinde Ömürcan E. ile A.K, M.K, H.K. ve İ.M. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda darbedilen Ömürcan E, ağır yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs suçuna karıştığı iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.

İlçe merkezinde Ömürcan E. ile A.K, M.K, H.K. ve İ.M. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda darbedilen Ömürcan E, ağır yaralandı.

Ömürcan E, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya karışan A.K, M.K, H.K. ve İ.M. emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezaevine gönderildi.??????????????

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel

Hisarcık Boyabat Sinop Güncel Haberler

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