Sinop'ta Kasten Adam Öldürme Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde "kasten adam öldürme" suçundan aranan ve hakkında 10 ayrı suçtan toplam 147 yıl hapis cezası istenen şüpheli yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü çalışma kapsamında, Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timleri ile Amasya İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve istihbarat unsurlarınca zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonla durdurulan araçta, hakkında "kasten adam öldürme" suçundan arama kararı bulunan ve 10 ayrı suçtan toplam 147 yıl hapis cezası istenen şüpheli yakalandı.

Şüphelinin bulunduğu araçtaki 3 kişi de gözaltına alınarak haklarında "suçluyu kayırma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Yakalanan şüphelilerin görüntüleri jandarmanın dron kamerasıyla kaydedildi.