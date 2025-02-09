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Sinop'ta Kar Yağışı Sonrası Yol Açma Çalışmaları Devam Ediyor

Sinop'ta Kar Yağışı Sonrası Yol Açma Çalışmaları Devam Ediyor
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Sinop'ta etkili olan kar yağışı ardından 123 yerleşim biriminde yol açma çalışmaları yapıldı. İl Özel İdaresi, 4 gün süren kar yağışı sonrası kapalı köy yollarını açmak için 116 personel ve 48 iş makinesi ile 4 bin 260 kilometrelik alanda çalışmalar yürüttü.

Sinop'ta, İl Özel İdaresi ekipleri, ilin tamamında etkili olan kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan 123 yerleşim biriminde yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Kentte 4 gün süreyle devam eden kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.

Bazı bölgelerde kar kalınlığının 90 santimetreyi bulduğu kentte, İl Özel İdaresi 9 ilçede 116 personel ve 48 iş makinesiyle kar küreme ve yol genişletme çalışmaları yürüttü.

İl Özel İdaresi kayıtlarına göre, 4 gün süreyle ekipler, kar yağışının tekrar kapattığı yolların da açılması suretiyle 4 bin 260 kilometrelik alanda kar küreme çalışması yaptı.

Ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen talepler üzerine 27 hastanın da hastanelere ulaştırılmasını sağladı, ayrıca farklı bölgelerde 25 cenaze için de yol açma işlemi gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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