Sinop'ta Kar Yağışı Nedeniyle 8 Kişi Kurtarıldı

Sinop'ta kar yağışı nedeniyle bulundukları bölgelerde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle Ayancık ilçesine 42 kilometre uzaklıkta bulunan Akgöl Tabiat Parkı mevkisinde mahsur kalan 5 kişi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşarak yardım istedi.

Çağrı üzerine bölgeye AFAD, Jandarma, Karayolları, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Sinop Off-Road Kulübü araçları sevk edildi.

Arama çalışmaları sonucu sağ olarak bulunan 5 kişi, Ayancık ilçe merkezine ulaştırıldı.

Boyabat ilçesi Akçakese mevkisinde kardan dolayı mahsur kalan 3 kişi de AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.