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Sinop'ta Kar Yağışı Nedeniyle 8 Kişi Kurtarıldı

Sinop'ta Kar Yağışı Nedeniyle 8 Kişi Kurtarıldı
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Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 8 kişi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Akgöl Tabiat Parkı ve Boyabat ilçesindeki kurtarma operasyonları başarıyla tamamlandı.

Sinop'ta kar yağışı nedeniyle bulundukları bölgelerde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle Ayancık ilçesine 42 kilometre uzaklıkta bulunan Akgöl Tabiat Parkı mevkisinde mahsur kalan 5 kişi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşarak yardım istedi.

Çağrı üzerine bölgeye AFAD, Jandarma, Karayolları, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Sinop Off-Road Kulübü araçları sevk edildi.

Arama çalışmaları sonucu sağ olarak bulunan 5 kişi, Ayancık ilçe merkezine ulaştırıldı.

Boyabat ilçesi Akçakese mevkisinde kardan dolayı mahsur kalan 3 kişi de AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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