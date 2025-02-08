Sinop'ta Kar Yağışı Nedeniyle 73 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor
Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 73 yerleşim yerinin yolunun kapandığı bildirildi. Valilik açıklamasında, ildeki kapalı yollar için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalara devam ettiği belirtildi.
Sinop'ta kar nedeniyle 73 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini sürdüren kar yağışı dolasıyla Ayancık ilçesinde 35, Dikmen'de 4, Durağan'da 6, Gerze'de 4, Türkeli'nde 6, Erfelek'te 5 ve merkez ilçede 13 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel