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Sinop'ta Kar Yağışı Etkili Olmaya Devam Ediyor

Sinop'ta Kar Yağışı Etkili Olmaya Devam Ediyor
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Sinop'ta aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı, eğitime ara verildi ve balıkçılar denize açılamadı. Yetkililer, vatandaşları kötü hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sinop'ta aralıklarla devam eden kar yağışı, kentin bazı bölgelerinde etkisini sürdürüyor.

Bölgede üç gündür devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Kar nedeniyle bazı ilçeler ile kent merkezinde taşımalı eğitime ara verilen şehirde, emniyet ve jandarma ekipleri yol güzergahlarında önlem alarak sürücülere kış lastiği ve zincir takmaları uyarısında bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmalarına devam ettiği kentte ayrıca kuvvetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Çok sayıda balıkçı teknesi, kent limanına sığınarak burada bekleyişe başladı.

Valilikten yapılan açıklamada ise kent genelindeki olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam etmesinin beklendiği vurgulanarak, vatandaşlardan kar, sağanak, fırtına ve buzlanmaya karşı dikkati olmaları istendi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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