Sinop'ta Kar Nedeniyle Mahsur Kalan Hastalar Kurtarıldı

Sinop'ta kar nedeniyle köylerinde mahsur kalan iki hasta, ekiplerin kapanan yolları açmasının ardından hastanelere ulaştırıldı.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği kentte, 22 yerleşim birimine ulaşım kesildi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmalarını sürdürdüğü kentte, kırsal kesimlerde yaşayan ve hastalanmaları üzerine yardım çağrısında bulunan vatandaşlara ulaşmak için de yoğun çaba sarf ediliyor.

Türkeli ilçesinin Çatakörencik köyü ile Boyabat ilçesinin Darıözü köyünde yaşayan iki vatandaşın rahatsızlanması üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, bölgeye ulaştı. Ekiplerin karla kapanan yolu açmasının ardından hastalar ambulanslarla hastanelere ulaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada ise kar yağışının kent genelinde aralıklarla devam ettiği vurgulanarak, kış lastiği bulunmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması uyarısı yapıldı.