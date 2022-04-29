Sinop'ta kar nedeniyle kapalı olan köy yolu ulaşıma açıldı - Haberler

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Sinop'ta kar nedeniyle kapalı olan köy yolu ulaşıma açıldı

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta kar nedeniyle kapalı olan köy yolu ulaşıma açıldı

Sinop'ta, kar nedeniyle kapalı bulunan köy yolunda ulaşım sağlanmaya başladı.

TÜRKELİ, SİNOP (AA) - Sinop'ta, kar nedeniyle kapalı bulunan köy yolunda ulaşım sağlanmaya başladı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Türkeli ilçesi Çatakgüney köyünde ekiplerce karla mücadele çalışmalarına devam edildi.

İlçenin 764 rakımlı Çatakgüney köyünün kar nedeniyle kapalı olan yolu, yürütülen çalışmalarla tekrar ulaşıma açıldı.

Toprak kaymalarının da meydana geldiği yol güzergahlarında iyileştirme çalışmaları sürüyor. ???????

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Türkeli, Sinop, kar, Güncel, Haberler

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