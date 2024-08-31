Sinop'ta kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetle otomobil çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Hasan G'nin kullandığı 34 TF 2542 plakalı otomobil, Karacaören köyü mevkisinde Enes Ö. idaresindeki kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.