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Sinop'ta kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

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Sinop'un Erfelek ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı, Sinop Devlet Hastanesine kaldırıldı ve durumu ciddiyetini koruyor.

Sinop'ta kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sinop'un Erfelek ilçesi Hasandere mevkisinde meydana geldi. M.T. idaresindeki 57 AAY 920 plakalı motosiklet, E.Ö. yönetimindeki 57 AAG 229 plakalı kamyonetle çarpıştı. Yolun kenarına savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Sinop Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Erfelek Sinop Güncel Haberler

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