Sinop'ta kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Sinop'un Boyabat ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu yaralanan kadın, hastanede yaşamını yitirdi.

Yaşar Ö'nün kullandığı 57 AAL 900 plakalı kamyonet, 4 Ağustos'ta Çamlıca Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada Keziban Geniş'e çarptı.

Kazada yaralanan ve Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Geniş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenazesi hastane morgundan yakınları tarafından alınan Geniş, Boyabat ilçesinde toprağa verildi.