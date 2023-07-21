Sinop'ta kamyonet otomobile çarptı: 1 yaralı

Kamyonet, ışıklarda yansıyan güneşten ışığın kırmızı yandığını sanıp duran sürücüye çarptı

SİNOP - Sinop'ta kırmızı ışıklarda duran sürücülerin gözünü güneş alması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 18.00 saatlerinde Sinop Atatürk Devlet Hastanesi mevkisinde meydana geldi. 41 VB 755 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Kılıç, kırmızı ışıkta durduğu anda gözünün güneş alması sonucu ışığın kırmızı yandığını sanarak olduğu yerde kaldı. Arkasında bulunan 57 ABF 915 plakalı kamyon sürücüsü Fatih Kaplan, ise gözünü güneş alması sonucu ışığın yeşil yandığını düşünerek gaza bastı. Kaplan, önünde bulunan 41 VB 755 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpma sonucu öndeki araçta bulunan Medine Kılıç, yaralandı. Yaralı Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.