Sinop'ta kamu kurumundan otomobil çalan kişi yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, kamu kurumundan otomobil ve elektrik kablosu hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gerze ilçesinde bir kamu kurumuna ait otomobil ve elektrik kablolarının çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Gerze İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince ortak yürütülen çalışmanın ardından hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen zanlı adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Ekiplerce, şüphelinin adresindeki aramalarda, çalıntı otomobil ile elektrik kabloları ele geçirildi.