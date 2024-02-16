Sinop'ta Kamu Görevlisi Rolüyle Dolandırıcılık Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

Sinop'ta, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttıkları kişiyi dolandırdıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte gerçekleşen dolandırıcılık olaylarının aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında telefonla ulaştıkları kişiye kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, "İsminiz adliyelik bir olaya karıştı" diyerek altın ve bir miktar parasını alarak dolandırdıkları tespit edilen 4 zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi.

Sinop ve Samsun'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli adreslerinde gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerdeki aramalardan dijital malzemeler, çok sayıda kredi ve banka kartı ile ziynet eşyaları ele geçirildi.