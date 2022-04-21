Sinop'ta kafasına tuğla düşen üniversite öğrencisi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinop'ta kafasına tuğla düşen üniversite öğrencisi yaralandı

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Sinop'ta kafasına tuğla düşen üniversite öğrencisi yaralandı

Sinop'ta, kampüsteki inşaattan kafasına tuğla düşen üniversite öğrencisi yaralandı.

SİNOP (AA) - Sinop'ta, kampüsteki inşaattan kafasına tuğla düşen üniversite öğrencisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sinop Üniversitesi Yeni Kampüs Alanı içinde inşa edilen Öğrenci Yaşam Merkezi'nin üçüncü katındaki tuğla yığını bilinmeyen nedenle devrildi.

Düşen tuğlalar, bu sırada alanda yürüyen Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Spor Yönetimi 3. sınıf öğrencisi Yasin Y'nin kafasına isabet etti.

Yaralanan Yasin Y, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Sinop Üniversitesi, Üniversite, Kampüs, Sinop, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title