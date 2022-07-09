Sinop'ta, kadınlara KADES uygulaması anlatıldı Sinop'ta, jandarma ekiplerince kadınlara KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. Sinop'ta, jandarma ekiplerince kadınlara KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde ekiplerce Dikmen ilçesi Kadı köyünde kadınlara KADES uygulaması anlatıldı. Ekiplerce, 54 kadının telefonlarına KADES uygulaması indirilerek, kullanımı hakkında bilgi aktarıldı. AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel Jandarma Sinop KADES Güncel Haberler

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