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Sinop'ta, kadınlara KADES uygulaması anlatıldı

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta, kadınlara KADES uygulaması anlatıldı

Sinop'ta, jandarma ekiplerince kadınlara KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

Sinop'ta, jandarma ekiplerince kadınlara KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar çerçevesinde ekiplerce Dikmen ilçesi Kadı köyünde kadınlara KADES uygulaması anlatıldı.

Ekiplerce, 54 kadının telefonlarına KADES uygulaması indirilerek, kullanımı hakkında bilgi aktarıldı.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Jandarma Sinop KADES Güncel Haberler

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