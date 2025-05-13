Sinop'ta Kadın Kooperatifi Umut ve Gelir Kapısı Oluyor

Sinop'ta, kadınların dayanışmasıyla kurulan, kilim, çanta, kırlent gibi ürünlerin dokunarak satışa sunulduğu kooperatif, köy halkına hem umut, hem de gelir kapısı oldu.

Merkeze bağlı Kılıçlı köyünde yaşayan ve 2 yıl önce bir araya gelen 10 kadın, dokuma yöntemiyle ürettikleri ürünleri daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla bir kooperatif kurmaya karar verdi.

Gerekli yasal süreçlerin ardından 2023 yılında kooperatifi kuran kadınlar, aynı yıl içinde köydeki eski okul binasında oluşturulan atölyede dokuma kilim, çanta, kırlent gibi ürünler üretmeye başladı.

Kurdukları kooperatifle emeklerini ekonomiye dönüştüren kadınların şimdiki hedefleri ise ürün ve pazar yelpazelerini genişleterek daha büyük kitlelere ulaşabilmek.

Dokuma kursu kadınlara yol gösterdi

Kılıçlı Köyü Sınabeli Kadın Kooperatifi Başkanı Aylin Demirhan, AA muhabirine, köylerinde daha önce Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla bir dokuma kursu açıldığını ancak pandemi nedeniyle kapanmak zorunda kaldığını söyledi.

Kursun tekrar açılmaması üzerine kadınlar olarak bir araya geldiklerini ve atıl kalan dokuma tezgahlarında "Biz bunu devam ettirebiliriz" diyerek yola koyulduklarını anlatan Demirhan, 2023 yılında da kooperatiflerini kurarak üretim yapmaya başladıklarını dile getirdi.

Demirhan, kooperatifleşme süreciyle birlikte birçok ürünü deneme yanılma yöntemiyle üretmeye çalıştıklarını belirterek, "2023 yılının Mart ayında kooperatifimizi kurduk. Ardından da o günden beri deneme, yanılmayla çeşitli ürünler üretmeye devam ediyoruz. Yün dokumalar, pamuk dokumalar, kilim dokumaların dışında çeşitli çantalar yapıyoruz. Amerikan servisleri, kırlentler üretiyoruz." dedi.

Demirhan, kooperatiflerinde 10 kadının üretim yaptığını ve bu işi özveriyle sürdürdüklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Burada üretim yapan 10 kadınız. Bunların dördü tam zamanlı çalışan. Ama diğerleri çok büyük özveriyle ve zaman buldukça gelip burada çalışıyorlar. Bazılarının çocukları küçük, yarım gün gelebiliyorlar. Bazılarının hayvanları, bahçeleri var, sabah kalktıktan sonra bütün işleri halledip gelebiliyorlar. Ama hepsi inatla geliyor. Biz burada çok güzel işler başarmaya devam ediyoruz."

"Şimdi burada çok güzel şeyler üretiyoruz"

Kooperatif çalışanı Hatice Çağlayan ise kooperatif sayesinde yaptıkları ürünleri daha değerli şekilde satma imkanı bulduklarını söyledi.

Köy kadınları olarak bu durumdan son derece memnun olduklarını ifade eden Çağlayan, şunları kaydetti:

"Ben köydeki tüm arkadaşlara hep teklif ettim. Gelin buyurun, dokuyalım, bir şeyler üretelim, kadınlar olarak ileri gidelim dedim. Biz de dört sene emek ettik. Şimdi burada çok güzel şeyler üretiyoruz, çalışıyoruz, bilmeyen arkadaşlarımıza öğretiyoruz. Çok güzel bir meslek. Herkese tavsiye ediyorum böyle bir mesleği öğrenmelerini. Yani kötü bir şey değil, eve bir katkı."