Haberler

Sinop'ta Kaçakçılık Operasyonunda 72 Sikke Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta düzenlenen operasyon sonucunda kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak 72 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya teslim edildi.

Sinop'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 72 sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayancık ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 72 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı

Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu! Kadın figürleri, kuzu kafaları...

Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.