Sinop'ta Kaçakçılık Operasyonunda 72 Sikke Ele Geçirildi

Sinop'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 72 sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayancık ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 72 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.