Sinop'ta Kaçakçılık Operasyonu: Yurt Dışından Getirilen Araçlar Parçalandı

Sinop'ta, yurt dışından getirdiği araçları parçalayıp farklı araçlara "change" yaparak sattığı öne sürülen bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte, yurt dışından getirdiği araçları parçalayarak farklı araçlara "change" yaptığı tespit edilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, yapılan istihbari çalışmaların ardından ekiplerce, şüphelinin araçları parçaladığı depoya operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "change" edilmek üzere olan motoru bulunmayan bir araç, sahte olduğu değerlendirilen 6 plaka, kesilmiş şasi numarası yazılı metal parçası, 3 ruhsat belgesi ve sahte olduğu değerlendirilen bazı belgeler ele geçirildi.

Depoda ele geçirilen araçlara ve belgelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.