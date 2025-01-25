Sinop'ta Kaçakçılık Operasyonu: 40 Bin Makaron Ele Geçirildi

Sinop'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 40 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 40 bin makaron ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.