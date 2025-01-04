Sinop'ta Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı

Sinop'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında Durağan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 27 bin 980 makaron, 5,5 kilogram tütün ile 2 elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.