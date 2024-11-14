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Sinop'ta Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı

Sinop'ta Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı
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Sinop'ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bandrolsüz sigara kaçakçılığına yönelik 10 bin 440 makaron, 12 bin ambalaj paketi, 27 likit ve 4 elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bandrolsüz sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Türkeli ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 10 bin 440 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 12 bin ambalaj paketi, 27 likit, 4 elektronik sigara ve bir makaron doldurma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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