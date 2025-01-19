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Sinop'ta Kaçakçılık Operasyonu: 15 Bin Makaron Ele Geçirildi

Sinop'ta Kaçakçılık Operasyonu: 15 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 15 bin 40 dolu makaron ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 15 bin 40 dolu makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, ilçe merkezinde bazı adreslerde arama yaptı.

Adreslerde yapılan aramada, 15 bin 40 makaron ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
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