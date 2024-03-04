Sinop'ta Kaçak Tütün ve Makaron Ele Geçirildi

Sinop'ta jandarma ekiplerince yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta, kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Boyabat ilçesinde yapılan yol kontrol sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada, araçta 10 kilogram kaçak tütün ile 30 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.