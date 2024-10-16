Sinop'ta Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı
Sinop'ta jandarma, kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Operasyon sırasında zanlıların yanında bir tabanca ve 26 parça kazı malzemesi bulundu.
Sinop'ta jandarma ekiplerince kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi suçüstü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kültür ve tabiat varlıklarını korumaya yönelik faaliyetler kapsamında merkez ilçeye bağlı bir bölgede kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerce yapılan operasyonda 3 zanlı kaçak olarak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.
Zanlılar gözaltına alınırken, yanlarında bulunan bir tabanca ile 26 parça kazı malzemesine el konuldu.