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Sinop'ta Kaçak Avlanan 81 Kalkan Balığı Ele Geçirildi

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Sinop'ta yapılan denetimde, kaçak avcılıkla yakalanan 81 kalkan balığı ele geçirildi. Kaçak avlanan balıkçılara ceza uygulanırken, el konulan balıklar ise vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Sinop'ta kaçak olarak avlanan 81 kalkan balığı ele geçirildi.

Ayancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, Çaylıoğlu köyündeki balıkçı barınağını denetledi.

Denetimde, bir araçta, 15 Nisan-15 Haziran'da avlanması yasak 81 kalkan balığı bulundu.

Kaçak yollarla avlanan balıkçılara idari para cezası uygulandı.

El konulan balıklar ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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