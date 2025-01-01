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Sinop'ta Kaçak Avlanan 380 Kalkan Balığına El Konuldu

Sinop'ta Kaçak Avlanan 380 Kalkan Balığına El Konuldu
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Sinop'ta gerçekleştirilen denetimlerde kaçak avcılık yapan bir balıkçı teknesinde tespit edilen 380 kalkan balığına el konuldu. Ele geçirilen balıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Sinop'ta kaçak avlandığı belirlenen 380 kalkan balığına el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik TCSG-72 Komutanlığı ekiplerince Ayancık ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinde denetim gerçekleştirildi.

Teknede yapılan kontrolde yasa dışı yolla avlandığı tespit edilen 380 kalkan balığı ele geçirildi.

El konulan balıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Tekne sahibine ise idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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