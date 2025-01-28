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Sinop'ta Kaçak Avcılara 230 Bin Lira Ceza

Sinop'ta Kaçak Avcılara 230 Bin Lira Ceza
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Sinop'ta doğa koruma ekiplerinin yaptığı denetimlerde, kaçak avcılık yapan 33 kişiye toplamda 230 bin 347 lira idari para cezası uygulandı. 2024 yılı kapsamında 950 denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

Sinop'ta, geçen yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerince kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 33 kişiye 230 bin 347 lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 2024 yılında yasa dışı avcılığı önleme çalışmaları çerçevesinde 950 denetim yapıldı.

Söz konusu denetimlerde kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 33 kişiye 230 bin 347 lira idari para cezası verildi.

Doğada bitkin veya yaralı olarak bulunarak Sarıkum Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen 130 yaban hayvanı ise tedavi edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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