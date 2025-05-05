Sinop'ta Kaçak Alkol Operasyonu: 40 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Sinop'ta Kaçak Alkol Operasyonu: 40 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
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Sinop'ta emniyet ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 40 litre etil alkol ele geçirildi. Kaçak alkolle mücadele kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'ta emniyet ekiplerince 40 litre etil alkol ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçak alkolle mücadele kapsamında kent merkezinde bir adreste arama yapıldı.

Kırk litre etil alkolün ele geçirildiği aramada, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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