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Sinop'ta Jandarma Ekipleri Vatandaşları Fırtına Tedbirleri Konusunda Bilgilendirdi

12 Aralık 2023 16:22 Güncelleme: 16:23 Abone Ol

Sinop'ta, jandarma ekiplerince vatandaşlara fırtına esnasında ve sonrasında alınması gereken tedbirlere ilişkin bilgilendirme yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçeye bağlı bazı köylerde vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Ekiplerce, faaliyet kapsamında vatandaşlara fırtına nedeniyle oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmesi için fırtına esnasında ve sonrasında almaları gereken tedbirlerle ilgili bilgi aktarıldı. Vatandaşların sorularını da yanıtlayan ekipler, bilgilendirici broşürler dağıttı.