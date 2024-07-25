Sinop'ta Jandarma Ekipleri Asayiş ve Narkotik Operasyonunda 18 Kişiyi Yakaladı
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 18 kişiyi yakaladı. Operasyonlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Ayrıca düğün organizasyonlarında silahla ateş açan şahıslar hakkında da yasal işlem yapıldı.
Sinop'ta jandarma ekipleri kent genelinde asayiş ve narkotik denetimlerinde 18 kişiyi yakaladı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 01-24 Temmuz tarihleri arasında çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 30 kök Hint keneviri, 20 gram esrar, 36 ruhsatsız tabanca, 10 av tüfeği ve 4 uyuşturucu kullanma aparatını ele geçirdi.
Ekipler, kentteki düğün organizasyonlarında hedef gözetmeksizin silahla ateş açan şahıslar hakkında da çalışma yürüterek şüpheliler hakkında yasal işlem yaptı.
Gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.