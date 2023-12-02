Sinop'ta İnşaat Alanında Konteyner Yangını

Sinop'un Boyabat ilçesinde Marangozlar ve İnşaatçılar Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi Sitesi inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sinop'un Boyabat ilçesinde inşaat alanında işçilerin kaldığı konteyner, yandı.

Karacaören köyü mevkisindeki Marangozlar ve İnşaatçılar Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi Sitesi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde elektrik kontağı sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu konteyner kullanılamaz hale geldi.

Boyabat Marangozlar ve İnşaatçılar Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi Sitesi Başkanı Uğur Yılmaz, AA muhabirine, site inşaatında çalışan ve 9 işçinin kaldığı konteynerde gece saatlerinde içeride işçilerin bulunduğu sırada şarj olan telefonun olduğu yerden alevler çıktığını söyledi.

Elektrikten kaynaklanan yangının Boyabat Belediyesi itfaiyesi ekiplerince söndürüldüğünü anlatan Yılmaz, "Konteynerimiz kullanılamaz hale geldi. Tek tesellimiz işçilerimize zarar gelmemesi. Kendilerine geçmiş olsun diyorum." dedi.